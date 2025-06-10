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Техноблог

В WhatsApp появилась новая функция: выбор качества загружаемых фото и видео

В WhatsApp появилась новая функция: выбор качества загружаемых фото и видео. Об этом сообщает GSMArena.

GSMArena
Фото GSMArena

Уточняется, что у пользователей появился выбор качества загружаемых фото и видео. Некоторые уже получают бета-версию WhatsApp для Android, позволяющую выбирать качество автоматически загружаемых фотографий и видео.

Эта опция, находившаяся в тестовом режиме несколько месяцев, теперь распространяется среди участников программы бета-тестирования мессенджера. Согласно данным, доступ к ней получили некоторые пользователи бета-версии c номером сборки 2.25.18.11 на Android-устройствах. Ожидается, что в ближайшие недели она станет доступна всем бета-тестерам.

Новая настройка расположена в меню «Хранилище и данные» под пунктом «Качество загрузки медиа». Пользователям предлагается два варианта: «Стандартное качество», при котором медиафайлы будут загружаться в сжатом виде, и «Качество HD», обеспечивающее более высокое разрешение изображения и видео.

Интересной особенностью реализации является система двойной загрузки при отправке медиафайлов в HD-качестве. Из-за сквозного шифрования, которое не позволяет WhatsApp обрабатывать и сжимать данные на своих серверах, устройство отправителя автоматически генерирует и загружает на серверы мессенджера как стандартную, так и HD-версию файла. Получатель, в свою очередь, загружает ту версию, которая соответствует выбранным им настройкам качества.
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/332061/
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