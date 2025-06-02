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Техноблог

Илон Маск анонсировал мессенджер на платформе X с исчезающими сообщениями

Владелец соцсети X Илон Маск сообщил о запуске системы обмена сообщениями XChat. Пользователям будут доступны исчезающие сообщения, пересылка файлов, а также аудио- и видеозвонки. Причем для звонков не нужен будет номер телефона.

Он отметил, что система написана на языке Rust и использует «шифрование в стиле биткойна». Портал Techcrunch уточняет, что сейчас тестируется бета-версия XChat. Доступ к ней получили некоторые пользователи X, оформившие платную подписку.

XChat задуман как более надежная версия существующей функции DM (прямых сообщений), которая была введена в Twitter до его покупки бизнесменом и переименования в X.

Напомним, Илон Маск купил соцсеть Twitter в 2022 году, сумма сделки составила $44 миллиарда. Он сменил название соцсети на X в июле 2023-го. В марте 2025 года предприниматель продал соцсеть X своему стартапу xAI, который занимается разработками в сфере искусственного интеллекта.  
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/331278/
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