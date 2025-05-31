Гробницы возрастом более 3 тысяч лет обнаружили в Египте

Фото Министерство туризма и древностей Египта/AP. Иероглифы можно увидеть в гробницах трех государственных деятелей, обнаруженных египетскими археологами

По данным Министерства туризма и древностей Египта, в Луксоре обнаружили гробницы трех выдающихся государственных деятелей эпохи Нового царства (1539-1077 годов до н. э.). Открытие сделали в Дра’Абу Эль Нага, важном некоролевском некрополе в Луксоре, сообщило CNN.

По словам Шерифа Фатхи, министра туризма и древностей, раскопки проводили исключительно египтяне. Он назвал это «значительным» открытием для археологической истории страны.

Надписи внутри гробниц позволили группе археологов определить имена и титулы их владельцев, сказал Мохамед Исмаил Халед, генеральный секретарь Высшего совета по древностям Египта. Для завершения очистки и изучения оставшихся надписей в гробницах потребуется дополнительная работа.

Фото Министерство туризма и древностей Египта/AP. Артефакты, подобные этим фигуркам, были обнаружены в гробницах

По данным министерства, еще одна гробница, относящаяся к 18-й династии, принадлежала человеку по имени Баки, который работал смотрителем зернохранилища.

Третья гробница, также датируемая 18-й династией, принадлежала человеку по имени Эс, который, как было установлено, занимал несколько должностей: был смотрителем храма Амона, мэром северных оазисов и писцом.

Фото Министерство туризма и древностей Египта/AP. Гробницы датируются тысячелетиями и относятся к эпохе Нового царства (примерно с 1539 по 1077 год до н. э.)

Генеральный директор Luxor Antiquities Абдель Гаффар Вагди, возглавлявший миссию, описал планировку гробницы. По его словам, гробница Амона-эм-Ипета состоит из небольшого двора, входа и квадратного зала, заканчивающегося нишей, где была сломана западная стена.

Гробница Баки состоит из длинного, похожего на коридор двора, за которым следует еще один двор, ведущий к главному входу. Расширенный зал ведет к другому длинному залу, заканчивающемуся неполной камерой, содержащей его погребальный колодец.

Гробница, принадлежащая Эсу, имеет небольшой дворик с колодцем, за которым следует главный вход и поперечный зал, ведущий в другой — незавершенный — длинный зал.