Гробницы возрастом более 3 тысяч лет обнаружили в Египте

По данным Министерства туризма и древностей Египта, в Луксоре обнаружили гробницы трех выдающихся государственных деятелей эпохи Нового царства (1539-1077 годов до н. э.). Открытие сделали в Дра’Абу Эль Нага, важном некоролевском некрополе в Луксоре, сообщило CNN.
По словам Шерифа Фатхи, министра туризма и древностей, раскопки проводили исключительно египтяне. Он назвал это «значительным» открытием для археологической истории страны.
Надписи внутри гробниц позволили группе археологов определить имена и титулы их владельцев, сказал Мохамед Исмаил Халед, генеральный секретарь Высшего совета по древностям Египта. Для завершения очистки и изучения оставшихся надписей в гробницах потребуется дополнительная работа.
По данным министерства, еще одна гробница, относящаяся к 18-й династии, принадлежала человеку по имени Баки, который работал смотрителем зернохранилища.
Третья гробница, также датируемая 18-й династией, принадлежала человеку по имени Эс, который, как было установлено, занимал несколько должностей: был смотрителем храма Амона, мэром северных оазисов и писцом.
Гробница Баки состоит из длинного, похожего на коридор двора, за которым следует еще один двор, ведущий к главному входу. Расширенный зал ведет к другому длинному залу, заканчивающемуся неполной камерой, содержащей его погребальный колодец.
Гробница, принадлежащая Эсу, имеет небольшой дворик с колодцем, за которым следует главный вход и поперечный зал, ведущий в другой — незавершенный — длинный зал.