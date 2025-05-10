Советская автоматическая станция «Космос-482» сошла с орбиты и упала в Индийский океан. Аппарат вошел в плотные слои атмосферы сегодня утром в 560 километрах западнее острова Средний Андаман и упал в Индийский океан западнее Джакарты, сообщил «Роскосмос».

Фото из архива. Автоматическая станция «Космос-482»

«Космос-482» находился на орбите Земли более 50 лет. Автоматическая станция застряла на земной орбите с 1972 года.

Уточняется, что схождение аппарата контролировали с помощью средств автоматизированной системы предупреждения об опасных ситуациях в околоземном космическом пространстве.

«Космос-482» запустили весной 1972-го для исследования Венеры, но из-за неисправности разгонного блока аппарат остался на высокой эллиптической орбите Земли, постепенно приближаясь к планете.

В «Роскосмосе» отмечали, что на орбите летает множество отработавших летательных аппаратов и большой опасности они не представляют.