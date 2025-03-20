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Техноблог

В США представили первый принтер с защитой от хакеров

Американская корпорация HP представила первые в мире принтеры с защитой от квантовых атак, сообщает издание TechRadar.

HP
Фото HP

Выпущенные принтеры HP 8000 Series оснащены микросхемами ASIC, разработанными с использованием квантово-устойчивой криптографии. По словам представителей HP, такие принтеры смогут эффективно выполнять проверку цифровой подписи загружаемых драйверов и противостоять атакам, организованным с помощью квантовых компьютеров.

«Без квантовой устойчивости принтер, подвергающийся квантовой атаке на уровне прошивки, будет полностью уязвим через вредоносные обновления», — отметили в корпорации. Офисная техника защищена от атаки со стороны BIOS и от загрузки поддельных обновлений и драйверов.

В HP рассказали, что будут внедрять квантовую защиту и в другую офисную технику. В компании не стали раскрывать стоимость HP 8000 Series и сроки появления принтеров в продаже.
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/323390/
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