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Техноблог

Amazon, Meta и Google решили улучшить эффективность мировой атомной энергетики

Amazon, Meta и Google решили улучшить эффективность мировой атомной энергетики, сообщает издание The Register.

Ferra
Фото Ferra. Amazon, Meta и Google решили улучшить эффективность мировой атомной энергетики

По его данным, глобальный альянс крупнейших потребителей энергии, в числе которых Amazon, Meta и Google, заявил о поддержке инициативы по увеличению мощности атомной энергетики в три раза к середине текущего столетия. Данная мера обусловлена желанием удовлетворить растущие потребности промышленности в условиях стремительного развития искусственного интеллекта (ИИ), электротранспорта и цифровизации экономики.

К соглашению, разработанному Всемирной ядерной ассоциацией (WNA), присоединились 14 международных банковских и финансовых организаций, энергетические компании, такие как Occidental, и промышленные конгломераты, включая японскую IHI Corporation.

На сегодняшний день атомные электростанции, насчитывающие 439 реакторов, производят 9 процентов мировой электроэнергии. Однако, как указывается в заявлении, даже с учетом повышения энергоэффективности технологий, потребность в энергии будет неуклонно возрастать. В частности, по прогнозам Goldman Sachs, энергопотребление центров обработки данных к 2030 году увеличится более чем вдвое из-за развития инфраструктуры ИИ. Аналитики также предупреждают о возможном росте цен на электроэнергию в США на 70 процентов к концу десятилетия, если не будут расширены производственные мощности.

В документе подчеркивается, что надежное энергоснабжение является фундаментом экономического роста. Отмечается, что атомная энергетика обеспечивает стабильную генерацию энергии независимо от погодных условий, времени года и географического положения. Участники инициативы призвали правительства устранить препятствия для финансирования атомных проектов, обеспечив им равный доступ к кредитным ресурсам с возобновляемыми источниками энергии.

Представитель WNA сообщил, что альянс нацелен на объединение усилий государств, финансовых институтов и бизнеса для достижения поставленной цели, и ведет работу по решению проблем в области финансирования, производственно-сбытовых цепочек и нормативного регулирования. В числе мер рассматривается привлечение займов Всемирного банка, мобилизация трудовых ресурсов и унификация стандартов между разными странами.

Однако важной проблемой остается общественное восприятие атомной энергетики. Аварии, подобные Чернобыльской катастрофе, и трудности с утилизацией отработанного ядерного топлива порождают сомнения в безопасности отрасли.
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/322738/
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