Амбициозный проект. «Манчестер Юнайтед» построит новый стадион на 100 тысяч мест

Футбольный клуб «Манчестер Юнайтед» объявил, что построит новый 100-тысячный стадион, который, по словам его владельцев, должен стать «величайшим в мире».

Фото ФК «Манчестер Юнайтед»

Один из наиболее успешных клубов в истории английского футбола — 19-кратный чемпион страны анонсировал грандиозный проект.

«Манчестер Юнайтед» объявил о планах строительства нового стадиона на 100 тысяч мест вместо прежнего Old Trafford. Архитектором проекта станет Норман Фостер, который работал над зданием нового Рейхстага, стадионом «Уэмбли» (его вместимость меньше — 90 тысяч) и штаб-квартирой корпорации Apple.

В правительстве Великобритании идею поддержали и согласились профинансировать переустройство прилегающей территории.

Строительство стадиона оценивается в 2 миллиарда фунтов стерлингов. Генеральный директор Омар Беррада уверен, что клуб сможет привлечь инвесторов.

Ранее в клубе прошли массовые сокращения, в ходе которых уволены сотни сотрудников, что вызвало резкую критику со стороны болельщиков. Владелец клуба Джим Рэтклифф объяснял, что без этого «Манчестер Юнайтед» «обанкротился бы к Рождеству».