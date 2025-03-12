23:50
USD 87.45
EUR 95.50
RUB 1.02
Техноблог

Амбициозный проект. «Манчестер Юнайтед» построит новый стадион на 100 тысяч мест

Футбольный клуб «Манчестер Юнайтед» объявил, что построит новый 100-тысячный стадион, который, по словам его владельцев, должен стать «величайшим в мире».

ФК «Манчестер Юнайтед»
Фото ФК «Манчестер Юнайтед»

Один из наиболее успешных клубов в истории английского футбола — 19-кратный чемпион страны анонсировал грандиозный проект.

«Манчестер Юнайтед» объявил о планах строительства нового стадиона на 100 тысяч мест вместо прежнего Old Trafford. Архитектором проекта станет Норман Фостер, который работал над зданием нового Рейхстага, стадионом «Уэмбли» (его вместимость меньше — 90 тысяч) и штаб-квартирой корпорации Apple.

В правительстве Великобритании идею поддержали и согласились профинансировать переустройство прилегающей территории.

Строительство стадиона оценивается в 2 миллиарда фунтов стерлингов. Генеральный директор Омар Беррада уверен, что клуб сможет привлечь инвесторов.

Ранее в клубе прошли массовые сокращения, в ходе которых уволены сотни сотрудников, что вызвало резкую критику со стороны болельщиков. Владелец клуба Джим Рэтклифф объяснял, что без этого «Манчестер Юнайтед» «обанкротился бы к Рождеству».
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/322475/
просмотров: 110
Версия для печати
Материалы по теме
Камчыбек Ташиев заложил капсулу под строительство стадиона в Баткене
В Московском районе новый забор вокруг стадиона обрушился
Главе кабмина показали, как идет строительство футбольного стадиона в селе Орок
В Таш-Кумыре построят центральный стадион: объявлен тендер
Садыр Жапаров открыл обновленный стадион «Нефтчи» в Кочкор-Ате
Дворец пионеров и стадион «Трудовые резервы». Видео, как реконструируют объекты
В Баткенской области незаконно приватизированный стадион возвращен государству
В Оше под расширение центрального стадиона отдали часть парка
Камчыбек Ташиев проверил реконструкцию стадиона имени Долона Омурзакова
КФС: Беговая дорожка на стадионе «Курманбек» открыта для жителей
Популярные новости
Первый в&nbsp;мире аукцион картин от&nbsp;искусственного интеллекта принес $728 тысяч Первый в мире аукцион картин от искусственного интеллекта принес $728 тысяч
Китай начал испытания нового самого быстрого поезда в&nbsp;мире Китай начал испытания нового самого быстрого поезда в мире
Единые электронные подписи внедряют страны ЕАЭС Единые электронные подписи внедряют страны ЕАЭС
Telegram запустил новую функцию платных сообщений Telegram запустил новую функцию платных сообщений
Бизнес
Почему кыргызстанцы массово подключаются к&nbsp;новому тарифу &laquo;Семья Премиум&raquo; от&nbsp;О!? Почему кыргызстанцы массово подключаются к новому тарифу «Семья Премиум» от О!?
Борцы с&nbsp;киберпреступностью Кыргызстана встретились на&nbsp;гольф-турнире Борцы с киберпреступностью Кыргызстана встретились на гольф-турнире
Техника и&nbsp;оборудование в&nbsp;лизинг от&nbsp;&laquo;Элдик Банка&raquo; Техника и оборудование в лизинг от «Элдик Банка»
Формирование нового района Бишкека: возможности и&nbsp;проблемы модели &laquo;Все в&nbsp;одном&raquo; Формирование нового района Бишкека: возможности и проблемы модели «Все в одном»
12 марта, среда
23:39
Амбициозный проект. «Манчестер Юнайтед» построит новый стадион на 100 тысяч мест Амбициозный проект. «Манчестер Юнайтед» построит новый...
23:01
Кыргызстан присоединился к Евразийскому альянсу горных курортов
22:32
В Пекине пройдут переговоры Китая, России и Ирана по ядерной программе Тегерана
22:12
Этнокультурная программа в «Ала-Арче»: как встретили президентов
22:00
Чудаки парковки. Бишкекчане просят наказывать нарушителей