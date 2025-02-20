Британская компания Core Power анонсировала морскую атомную программу Liberty, которая обещает запустить в США гигантскую плавучую АЭС. Об этом заявил на саммите в Хьюстоне, Техас, глава компании Микал Бое.

По его словам, программа может предоставить Америке доступ к рынку общей стоимостью $2,6 триллиона. Ввод станции в эксплуатацию ожидается через десять лет.

Фото Core Power. В США собираются построить крупнейшую плавучую атомную электростанцию

Эксперименты по созданию плавучих АЭС были начаты в США еще в 60-х годах прошлого века. Плавучие АЭС предполагалось использовать для обеспечения электричеством труднодоступных регионов, развития удаленных промышленных кластеров и территорий, изолированных от централизованных энергосистем.

Первая плавучая атомная электростанция была построена американцами в 1962 году и использовалась для обеспечения электроэнергией научно-исследователь­ской базы в Антарктиде с 1962 по 1976 год. Вторая была построена также в США в 1966 году. Ее мощность составляла 10 мегаватт. Станция использовалась при реконструкции Панамского канала с 1966 по 1976 год — с помощью ее энергии открывались и закрывались шлюзы. Затем она оказалась на приколе на одной из баз ВМС, где и была спустя много лет списана.

Core Power подсчитала, что первая построенная в этом веке в Штатах плавучая станция будет вырабатывать 175 гигаватт ежегодно. Энергия пойдет на нужды тяжелой промышленности и морского транспорта.

Производство реакторов Core Power будет осуществляться на верфях, с использованием хорошо известных процессов судостроения и опытных специалистов. Они будут изготавливаться в формате барж-электростанций, которые можно ставить на якорь в портах и в прибрежных водах, а также монтироваться на более крупных плавучих сооружениях, расположенных дальше от берега.