WhatsApp грозит масштабная утечка данных из-за шпионского ПО

В WhatsApp найдена уязвимость, которая позволяет шпионскому ПО попадать на устройства. Это ставит безопасность миллионов пользователей под угрозу. Об этом сообщает The Guardian.

Представители мессенджера рассказали изданию, что «около 100 журналистов и других представителей гражданского общества» стали жертвами программы Graphite, разработанной израильской компанией Paragon Solutions.

Причем для того, чтобы смартфон был заражен, никаких действий со стороны пользователя не требуется. Этот процесс происходит автоматически через PDF-файлы, которые распространяются в групповых чатах. В результате хакеры получают полный контроль над устройством, в том числе они имеют доступ к зашифрованным сообщениям в WhatsApp и Signal.

«Это атака с «нулевым кликом», то есть для заражения жертве не нужно было нажимать на какие-либо вредоносные ссылки», — говорится в статье.