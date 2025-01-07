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Техноблог

Facebook и Instagram станут свободнее. Meta ослабляет контроль контента

Фото из интернета

Meta заявила, что ослабит цензуру на своих платформах и заменит фактчекеров примечаниями от пользователей, как в соцсети Х. Об этом пишет «Медуза».

Корпорация Meta, которой принадлежат Facebook, Instagram, Threads и WhatsApp, анонсировала серьезные изменения в политике модерации контента.

«Мы совершаем слишком много ошибок, разочаровываем наших пользователей и слишком часто встаем на пути свободы слова, которую намеревались обеспечить», — говорится в заявлении Meta.

Вот основные изменения, которые анонсировал Марк Цукерберг:

  • Контент на платформах Meta с 2016 года верифицировали сторонние фактчекеры. Их больше не будет. Теперь пользователи сами смогут оставлять примечания (community notes) к чужим постам, как в соцсети Х.
  • Будут сняты цензурные ограничения по таким темам, как миграция и гендерная идентичность.
  • Meta снова начнет рекомендовать политический контент тем пользователям, которые «хотят видеть его в своих лентах».
  • Компания станет реже использовать автоматические фильтры для контента и чаще опираться на жалобы пользователей.
  • Команды, которые занимаются модерацией контента в США, переведут из Калифорнии в Техас.
  • Meta будет сотрудничать с администрацией Дональда Трампа, чтобы противостоять цензурным запросам властей других стран.

Как отмечает издание, руководство Meta пытается наладить отношения с Дональдом Трампом, вновь пришедшим к власти в США. После переизбрания на пост президента он провел встречу с Марком Цукербергом. Позднее Meta пожертвовала $1 миллион на инаугурацию Трампа. Кроме того, недавно в состав совета директоров компании включен друг и сторонник Дональда Трампа президент промоушена UFC Дэйна Уайт.
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/316117/
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