Xiaomi презентует смарт-гантели с трекингом тренировок

Компания Xiaomi дополнила линейку гаджетов под брендом Mijia, представив «умные» гантели Mijia Smart Dumbbells. Об этом сообщает gagadget.com.

Это устройство разработано для домашних аэробных тренировок, обеспечивает отслеживание данных тренировок и подключается к приложению Mi Home.

Новинка включает две основы и четыре съемные весовые пластины, которые легко крепятся к черным металлическим ручкам. Каждая гантель имеет встроенный экран, отображающий информацию о сожженных калориях, время тренировки. Благодаря трехосному гироскопу и акселерометру устройство может точно отслеживать движения пользователя.

Приложение Mi Home предлагает расширенные функции, включая хранение истории тренировок, создание отчетов и предоставление персонализированных рекомендаций по тренировкам. Пользователи также могут настраивать режимы и интенсивность занятий.

Максимальный вес одной гантели составляет 2 килограмма. Питание обеспечивают две батарейки AA, которых хватает на 177 дней использования.

Гантели доступны в Китае по цене 99 юаней (примерно $14), что делает их доступным решением для поддержания формы дома.