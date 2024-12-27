Chevrolet представил обновленный внедорожник Tahoe 2025 года в роскошном цвете. Эксперты также отмечают множество улучшений и новую палитру цветов, включая эффектный Lakeshore Blue Metallic. Этот цвет идеально подчеркивает мощный и элегантный облик внедорожника.

Фото Chevrolet

Модель Tahoe 2025 года оснащается тремя вариантами двигателей, включая новый турбодизель 3.0L Duramax, который стал мощнее и экономичнее. Для тех, кто задумывается, какой автомобиль лучше купить для больших семей или путешествий, Tahoe предлагает просторный салон и высокую производительность.

Обновленный дизайн включает новые передние и задние панели, а также опциональные 24-дюймовые колесные диски. Для любителей технологий доступны система Super Cruise и улучшенные мультимедийные функции. Цены на Chevrolet Tahoe 2025 года начинаются от $60 тысяч 495, что делает его конкурентоспособным на рынке.