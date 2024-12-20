В Китае мужчина использовал 400 телефонов, пытаясь выиграть в онлайн-викторинах

В КНР арестовали мужчину, который использовал 400 телефонов в попытках выиграть в онлайн-викторину. Бизнес-модель, благодаря которой предприимчивый китаец зарабатывал около $2 тысяч 800 в месяц, раскрыта из-за доноса соседа, сообщает South China Morning Post.

Фото South China Morning Post

Ма (так зовут мужчину) очень любил онлайн-трансляции стримеров, в первую очередь за розыгрыши призов. Благодаря этому он имел неплохой доход, а также выигрывал ценные подарки, айфоны и компьютерную технику, которую позже перепродавал.

Для повышения шансов Ма использовал более 400 телефонов — он заходил на стрим с каждого и подтверждал участие в розыгрыше так называемых счастливых мешочков.

Но счастье длилось недолго: случайный прохожий заметил подозрительную активность в гараже Ма и сообщил в полицию.

Мужчину арестовали и обвинили в незаконном распространении личной информации — все аккаунты были зарегистрированы на случайных людей. Теперь ему грозят штраф и лишение свободы до трех лет.