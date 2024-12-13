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Техноблог

На четыре позиции опустился Кыргызстан в рейтинге скорости мобильного интернета

Сервис Speedtest Global Index подвел итоги октября 2024 года. Согласно анализу, Кыргызстан занял 70-е место среди 111 стран в рейтинге по скорости мобильного интернета.

Уточняется, что средняя скорость скачивания в стране составила 39,97 мегабита в секунду, а скорость отдачи — 12,41 мегабита в секунду. Это на четыре позиции ниже, чем в сентябре.

Казахстан на 57-м месте (54,12 мегабита в секунду), Узбекистан на 72-м (38,97 мегабита в секунду).

Тройку лидеров по скорости мобильного интернета возглавляют:

  • ОАЭ — 428,53 мегабита в секунду;
  • Катар — 356,74 мегабита в секунду;
  • Кувейт — 258,51 мегабита в секунду.

Самый низкий показатель зафиксирован в Афганистане, скорость скачивания здесь составила всего 8,54 мегабита в секунду.

По скорости фиксированного интернета Кыргызстан занял 82-е место среди 158 стран.

Средняя скорость скачивания составила 70,31 мегабита в секунду, скорость отдачи — 70,56 мегабита в секунду.

Казахстан оказался на 91-м месте (62,40 мегабита в секунду), а Узбекистан на 74-м (76,12 мегабита в секунду).

В тройке лидеров Сингапур, ОАЭ и Гонконг.
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/314037/
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