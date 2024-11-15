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Техноблог

Android-смартфоны будут запускать программы для Linux

Корпорация Google представила в Android 15 QPR2 Beta 1 инструмент Terminal, который позволяет запускать ПО для Linux на смартфонах. Эта функция, ориентированная на опытных пользователей и разработчиков, направлена на повышение привлекательности платформы Android. Сейчас приложение доступно только в тестовом режиме. Об этом сообщает издание Android Authority.

Для активации Terminal необходимо перейти в раздел «Настройки», далее найти пункт «Система», затем открыть «Параметры для разработчиков» и уже там включить опцию «Среда разработки Linux». После активации значок Terminal отобразится в основном списке приложений. Поскольку Terminal пока находится в фазе бета-тестирования, приложение иногда произвольно закрывается при запуске.

Добавление в Android терминала для ПО Linux отражает долгосрочную стратегию Google по созданию более продуктивной рабочей среды, максимально использующей вычислительные возможности современных устройств. По сути, данное нововведение может стать еще одним шагом по созданию бесшовности между Android и Google.

Пока известно, что Terminal работает на смартфонах Pixel. Отзывы пользователей устройств других марок Android Authority не приводит.
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/311198/
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