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Техноблог

Археологи раскрыли тайну древней битвы благодаря спутниковым снимкам

Старые спутниковые снимки помогли ученым найти место древней битвы арабских мусульман на поле сражения VII века в Ираке. Исследование опубликовано в научном журнале Antiquity.

Reuters
Фото Reuters

Международная группа археологов из Великобритании и Ирака обнаружила место битвы при Аль-Кадисии, которая произошла в 637 году нашей эры, став решающей победой арабских мусульман в распространении ислама за пределы Аравии. До сих пор точные координаты исторического сражения были не известны.

В новой работе ученые использовали рассекреченные снимки, сделанные американскими спутниками-шпионами в 1970-х.

Команда сопоставила данные космической разведки с современными изображениями и историческими текстами, чтобы точно определить место битвы при Аль-Кадисии.

Согласно анализу, событие произошло в 30 километрах от Эль-Куфы в Ираке.

В ходе полевого исследования археологи нашли двойную стену длиной более 9 километров. Она соединяла укрепления на краю пустыни и крупное поселение на краю южной месопотамской поймы.

Открытие очень точно соответствовало историческим свидетельствам, относившимся к битве при Аль-Кадисии.

«Это дает географическое местоположение и контекст битвы, которая служит одной из основополагающих вех в истории расширения ислама на территорию современного Ирака, Ирана и за их пределы», — отметил руководитель исследования доктор Уильям Дэдмен из Даремского университета в Великобритании.

В 633 году арабы начали войну с Персией вторжением в Ирак. В течение двух следующих лет они сумели нанести персам ряд поражений (при переправе через Евфрат, при Уллаисе, при Бувайбе), потерпев лишь одно поражение — в «битве у моста» на берегу Евфрата в конце 634-го.

Битва при Аль-Кадисии — это решающее сражение между арабами-мусульманами и армией государства Сасанидов во время арабского завоевания. Численность персидских войск оценивается приблизительно в 40 тысяч воинов; мощь персидской армии усиливали около 30 боевых слонов.
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/311064/
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