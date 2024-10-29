Два ундециллиона рублей должна выплатить российским телеканалам Google

Сумма штрафа, который компания Google должна выплатить за блокировки российских каналов в YouTube, достигла 2 ундециллионов рублей.

Судья на очередном заседании по делу о штрафах Google из-за блокировок каналов 17 российских СМИ заявил, что рассматривает «дело, в котором много-много нулей», сообщает «РБК» со ссылкой на источник. Один ундециллион — это единица с 36 нулями.

Ранее суд обязал Google восстановить заблокированные российские каналы, а в случае отказа — взыскать штраф в размере 100 тысяч рублей за каждый день неисполнения решения с удвоением суммы каждую неделю. В сентябре сумма штрафа достигала почти 13 дециллионов (единица с 33 нулями).

Пострадавшими по делу против Google проходят телеканалы «Звезда», «Первый канал», ВГТРК (телеканалы «Россия 1», «Россия 24» и другие), «Парламентское телевидение», «Москва Медиа», «ТВ-Центр», «НТВ», «ГПМ Развлекательное телевидение», «Общественное телевидение России», «Телеканал 360», «ТРК Петербург», «Фонд православного телевидения», «Национальный спортивный телеканал», «Технологическая компания «Центр», а также ИП Симоньян М.С., представляющий YouTube-канал телеведущей Маргариты Симоньян.