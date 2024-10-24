Пентагон рассматривает перспективу применения генеративного искусственного интеллекта (ИИ) для создания цифровых шпионов на социальных платформах. Об этом сообщает издание The Intercept.

По данным авторов материала, соответствующий запрос уже сформирован Командованием специальных операций (JSOC). В нем военные выразили интерес к разработке технологий, которые позволят создавать реалистичные профили пользователей для работы в сети. Подобные разработки могут применяться для сбора данных на онлайн-форумах и других открытых источниках.

В издании отметили, что Пентагон в последние годы все активнее занимается вопросами цифрового наблюдения. Использование ИИ в данной сфере может стать новым шагом в развитии онлайн-разведки, считают авторы.

Руководитель группы защиты инфраструктурных IT-решений компании «Газинформсервис» Сергей Полунин в беседе с журналистами отметил, что создание цифровых шпионов не является новой идеей. По его словам, в социальных сетях давно существуют различные боты, выполняющие аналогичные функции.

«Однако если раньше такие боты легко вычислялись, то с выявлением цифровых шпионов могут возникнуть проблемы», — сказал Сергей Полунин.

В июне портал Defence One сообщил, что американское военное ведомство планирует использовать искусственный интеллект для того, чтобы следить за иностранными спутниками. В рамках этого проекта Управление перспективных исследований и разработок Пентагона заключило с компанией Slingshot Aerospace контракт на разработку соответствующего ИИ.