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Техноблог

Новый флагман Huawei Mate 70 раскрыли в Сети

Корпорация Huawei запланировала представить новые флагманские смартфоны. Об этом сообщает блог TechBoilers.

Согласно раскрытым данным инсайдеров, линейка устройств получит название Mate 70. В серию войдут четыре аппарата — Mate 70, Mate 70 Pro, Mate 70 Pro+ и Mate 70 Ultra. Судя по рендерам, отличительной особенностью дизайна смартфонов окажется восьмиугольная рамка основной камеры.

По словам источников, телефоны получат новую камеру — она будет лучше снимать в условиях плохого освещения и при оптическом зуме. Также на девайсах серии Mate 70 будут работать новые функции искусственного интеллекта (ИИ).

В отчете говорится, что самый доступный аппарат линейки получит 12 гигабайт оперативной и 256 гигабайт встроенной памяти. Mate 70 оценят в 5 тысяч 999 юаней, Mate 70 Pro обойдется в 6 тысяч 999 юаней. Mate 70 Pro+ выйдет с 16 гигабайтами оперативной и 512 гигабайтами встроенной памяти, смартфон будет доступен за 8 тысяч 999 юаней. Наконец, Mate 70 Ultra оценят в 10 тысяч 999 юаней.
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/302575/
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