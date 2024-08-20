В Android-смартфонах нашли скрытые шпионские функции

Компания Google и ее партнеры продавали смартфоны со встроенным приложением, через которое можно наладить слежку за пользователем. Об этом сообщает газета The Washington Post (WP) со ссылкой на исследовательскую фирму iVerify.

Специалисты обнаружили в Android специальное ПО Showcase, разработанное Google. Найденная инженерами скрытая программа предназначена для демонстрации функций смартфона, пока он находится на витрине в магазине. Специалисты выяснили, что приложение плохо защищено и может использоваться для шпионажа за пользователями.

В активном состоянии Showcase загружает контент с веб-сайта, расположенного на Amazon Web Services. Специалистам удалось обойти защиту программы и внедрить вредоносный код в программное обеспечение. По версии экспертов iVerify, мошенники годами могли иметь возможность эксплуатировать уязвимость.

В отчете говорится, что Showcase невозможно удалить с помощью стандартных инструментов Android. Однако для успешного взлома злоумышленник должен иметь физический доступ к устройству.

Представители Google отреагировали на расследование, пояснив, что ПО создано для магазинов сотового оператора Verizon и больше не используется. В компании пообещали удалить программу со следующим обновлением ОС.