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Техноблог

В смартфоны Xiaomi добавят функцию защиты от скрытого видеонаблюдения

В смартфоны Xiaomi добавят функцию защиты от скрытого видеонаблюдения. Об этом сообщает блог XiaomiTime.

Авторы медиа заявили, что в HyperOS 2.0, которая появится на новых смартфонах Xiaomi, будет доступна функция обнаружения скрытых камер. С ее помощью пользователь сможет найти спрятанные в помещении или на открытой местности камеры, установленные для слежки.

По словам инсайдеров, новая функция заключается в анализе сигналов беспроводной локальной сети (WLAN). Как правило, большая часть видеокамер подключена к локальной сети Wi-Fi и передает данные на удаленный сервер. В описании новой функции авторы издания нашли приписку «Обнаруживайте скрытые камеры, чтобы защитить вашу конфиденциальность и личную безопасность».

В материале говорится, что запустить новую опцию можно будет через настройки смартфона. Для этого необходимо будет открыть специальное приложение и нажать на кнопку «Начать сканирование». В течение нескольких минут устройство просканирует сетевое окружение и выдаст результаты.

Специалисты XiaomiTime отметили, что новая функция будет особенно полезна для путешественников, которые часто меняют места проживания и беспокоятся о своей приватности.
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/301425/
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