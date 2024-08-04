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Техноблог

В WhatsApp для iPhone появился голосовой чат с нейросетью

В бета-версии WhatsApp для iPhone появился отдельный чат с искусственным интеллектом Meta AI на базе языковой модели Llama 3.1. Об этом сообщает портал WABetaInfo.

Нововведение замечено в бета-версии WhatsApp для iOS под номером 24.16.10.70, его можно скачать в TestFlight. В обновлении появился отдельный чат с Meta AI, где пользователи могут общаться с нейросетью с помощью голоса или текстовых сообщений. В будущем Meta AI сможет отвечать голосом, а пользователи смогут выбирать голос для искусственного интеллекта из нескольких предложенных вариантов.

WABetaInfo пишет, что обновление с выделенным голосовым чатом с нейросетью Meta AI направлено на упрощение передачи сложной информации или запросов с помощью голоса. Кроме того, это упростит взаимодействие с нейросетью в тех ситуациях, когда печатать неудобно или невозможно.

Отмечается, что юзеры могут не пользоваться голосовым режимом и применять только текстовые запросы, если они переживают за свою конфиденциальность, либо следить за индикатором, который уведомляет об активности микрофона.

Голосовой чат Meta AI пока находится на стадии тестирования. Дата релиза нововведения пока не раскрывается.
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/301006/
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