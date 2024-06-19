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Техноблог

Владельцы iPhone теперь могут обращаться к Siri, используя другие имена

Пользователи бета-версии iOS 18 обнаружили функцию, которая позволяет присвоить голосовому помощнику Siri новое имя, сообщает портал MacRumors.

Нововведение доступно в приложении «Быстрые команды» под названием Vocal Shortcut во вкладке «Доступность» в настройках. Сменив имя для Siri, пользователи смогут активировать голосового ассистента, назвав новое.

Отмечается, что новое имя не будет активировано на других гаджетах Apple, включая Mac, iPad или HomePod. Кроме того, для выполнения команд с использованием нового имени Siri необходимо подождать полной активации системы.

«Быстрые» команды — это приложение для создания макросов, автоматизированных и сложных команд на iPhone.

Бета-версия iOS 18 и других операционных систем Apple стала доступна сразу после конференции WWDC 2024 для разработчиков. Полноценный релиз ОС ожидается осенью. Среди ключевых нововведений в новой мобильной системе Apple стало появление искусственного интеллекта и широких возможностей кастомизации рабочего стола.
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/296941/
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