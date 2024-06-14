Корпорация Samsung будет развивать собственного голосового помощника с участием бывшего инженера Apple. Об этом сообщает Bloomberg.

Источники агентства рассказали, что южнокорейская компания переманила сотрудника Apple Мурата Акбачака. Он известен тем, что занимался разработкой и поддержкой голосового ассистента Siri, который доступен в гаджетах Apple. Отмечается, что таким образом Samsung сделала ставку на улучшение собственного голосового помощника.

В материале говорится, что Samsung признает — ее голосовой ассистент Bixby значительно отстает от Siri, которая при этом не считается передовой на рынке. Мурат Акбачак отвечал в Apple за контекстную и разговорную осведомленность Siri, поэтому ожидается, что ассистент от Samsung станет умнее.

По словам обозревателя Bloomberg, Samsung направила усилия на интеграцию искусственного интеллекта (ИИ) в свои смартфоны. Ожидается, что Bixby будет работать на базе технологий ИИ.