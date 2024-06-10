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Техноблог

В Tunduk заработала услуга онлайн-записи в центры обслуживания населения

В Tunduk заработала услуга онлайн-записи в центры обслуживания населения. Об этом сообщила пресс-служба Министерства цифрового развития.

По ее данным, новшество направлено на повышение удобства и эффективности взаимодействия граждан с государственными учреждениями.

«С введением новой услуги пользователи Tunduk смогут записаться на прием в центры обслуживания населения по всей республике в любое удобное для них время, используя свои мобильные устройства. Это позволит избежать долгих очередей и сэкономить драгоценное время», — отметили в министерстве.

Ключевые особенности новой услуги:

  • удобный интерфейс: интуитивно понятный интерфейс приложения позволяет легко и быстро записаться на прием в несколько шагов;
  • экономия времени: возможность выбрать удобное время для визита и избежать длительного ожидания в очереди;
  • доступность: услуга доступна для всех пользователей приложения Tunduk, независимо от места проживания.

Новая система электронной очереди разработана ГП «Инфоком». Запуск новой функции в мобильном приложении реализован совместно с ГУ «Тундук».
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/296237/
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