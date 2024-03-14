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Техноблог

В Android появится возможность отправлять SMS через спутник

Корпорация Google добавит в Android функцию отправки текстовых сообщений через спутники. Об этом сообщает издание Android Authority.

Специалист медиа Мишаал Рахман обнаружил упоминание новой функции в бета-версии Android 14. На спрятанной в ОС странице говорилось, что пользователи смогут делиться сообщениями в случае отсутствия сотовой связи. Для этого нужно, чтобы телефон находился на открытом пространстве.

Партнером Google для этой услуги выступит оператор T-Mobile, который в начале 2024 года с помощью SpaceX Илона Маска отправил первое текстовое сообщение со спутника на смартфон. Судя по всему, стоимость услуги будет зависеть от конкретного региона и тарифа.

Мишаал Рахман подчеркнул, что ранее спутниковая связь в смартфонах использовалась только для передачи экстренных сообщений. Так, в 2022-м Apple представила серию смартфонов iPhone 14, которые получили поддержку связи SOS, которая работает через спутники.
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/288941/
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