Компания Samsung представила смартфон-браслет

Корейская компания Samsung показала прототип смартфона, который можно носить на запястье. Об этом сообщает издание SamMobile.

Представленное на выставке MWC 2024 устройство Cling Band имеет гибкий OLED-дисплей и заднюю панель с желобчатой структурой. Благодаря этим особенностям гаджет можно надевать на руку как браслет или «умные» часы и использовать в качестве смартфона.

Фото SamMobile

В компании отметили, что если надеть устройство на запястье, то оно начнет фиксировать частоту сердечных сокращений и другие медицинские показатели. Cling Band также имеет камеру и порт USB-C для зарядки. В Samsung не стали раскрывать характеристики и прочие подробности гаджета, заметив, что прототип создан для того, чтобы продемонстрировать возможности гибких дисплеев.

Журналисты обратили внимание на то, что Samsung и раньше изобретала смартфоны, которые можно носить на руке. Так, летом 2021 года компания запатентовала гибридное устройство, объединяющее смартфон и «умные» часы.