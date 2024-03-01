00:28
USD 89.42
EUR 96.93
RUB 0.98
Техноблог

Компания Samsung представила смартфон-браслет

Корейская компания Samsung показала прототип смартфона, который можно носить на запястье. Об этом сообщает издание SamMobile.

Представленное на выставке MWC 2024 устройство Cling Band имеет гибкий OLED-дисплей и заднюю панель с желобчатой структурой. Благодаря этим особенностям гаджет можно надевать на руку как браслет или «умные» часы и использовать в качестве смартфона.

SamMobile
Фото SamMobile

В компании отметили, что если надеть устройство на запястье, то оно начнет фиксировать частоту сердечных сокращений и другие медицинские показатели. Cling Band также имеет камеру и порт USB-C для зарядки. В Samsung не стали раскрывать характеристики и прочие подробности гаджета, заметив, что прототип создан для того, чтобы продемонстрировать возможности гибких дисплеев.

Журналисты обратили внимание на то, что Samsung и раньше изобретала смартфоны, которые можно носить на руке. Так, летом 2021 года компания запатентовала гибридное устройство, объединяющее смартфон и «умные» часы.
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/287986/
просмотров: 231
Версия для печати
Материалы по теме
YouTube Music разрешил пользователям скачивать песни на компьютер
Lenovo показала ноутбук с прозрачным экраном и лазерной клавиатурой
В WhatsApp появились новые функции форматирования текста
Сервис NotesGPT теперь позволит вести голосовые заметки и переводить их в текст
Корпорацию Samsung назвали главным производителем телевизоров в мире
Компания Samsung запланировала выпуск складного смартфона нового типа
«Умные» серьги для сбора информации о здоровье изобрели ученые
Компания Xiaomi выпустит флагманский смартфон из титана
Определена десятка самых популярных смартфонов на начало 2024 года
Всего восемь машин. Особую версию Range Rover выпустили к восточному Новому году
Популярные новости
Корабль, пропавший 120 лет назад со&nbsp;всей командой, нашли австралийские ученые Корабль, пропавший 120 лет назад со всей командой, нашли австралийские ученые
Lenovo показала ноутбук с&nbsp;прозрачным экраном и&nbsp;лазерной клавиатурой Lenovo показала ноутбук с прозрачным экраном и лазерной клавиатурой
Обмениваться контактами станет проще. WhatsApp готовит полезное обновление Обмениваться контактами станет проще. WhatsApp готовит полезное обновление
Знак сома внедрен в&nbsp;операционную систему Microsoft Windows Знак сома внедрен в операционную систему Microsoft Windows
Бизнес
Каныкей Жамангулова: ЗАО &laquo;МПЦ&raquo; создаст в&nbsp;Кыргызстане уникальное хранилище данных Каныкей Жамангулова: ЗАО «МПЦ» создаст в Кыргызстане уникальное хранилище данных
Алексей Сапон: Ozon помогает малому и&nbsp;среднему бизнесу Кыргызстана Алексей Сапон: Ozon помогает малому и среднему бизнесу Кыргызстана
UZINFOCOM представит экосистему MyID&nbsp;на международном форуме в&nbsp;Кыргызстане UZINFOCOM представит экосистему MyID на международном форуме в Кыргызстане
DIGITAL FEST 2024: Все о&nbsp;digital маркетинге, креативе и&nbsp;рекламе DIGITAL FEST 2024: Все о digital маркетинге, креативе и рекламе
2 марта, суббота
00:15
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
00:01
24.kg отмечает сегодня свое восемнадцатилетие
1 марта, пятница
23:43
Компания Samsung представила смартфон-браслет
23:22
Мгновения жизни. Красота Кыргызстана глазами читателей 24.kg
22:43
Не успев выйти из тюрьмы, украл дорогой телефон. В Бишкеке задержан барсеточник
22:20
В Бишкеке сгорела иномарка BMW X7
22:00
Все схемы движения троллейбусов в Бишкеке