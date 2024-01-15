В Китае создали «вечную» батарею для смартфонов

Китайский стартап Betavolt создал новую «вечную» батарею, которая может генерировать электроэнергию в течение 50 лет. Об этом сообщает Independent.

Базирующаяся в Пекине компания Betavolt заявила, что ее ядерная батарея, содержащая 63 ядерных изотопа, представляет собой первый в мире пример миниатюризации атомной энергии.

Представители стартапа сообщают, что батарея следующего поколения уже вступила в стадию пилотных испытаний и в конечном итоге будет серийно производиться для коммерческих приложений, таких как смартфоны и дроны.

«Атомные батареи Betavolt могут удовлетворить потребности в долговременном энергоснабжении в аэрокосмической промышленности, искусственном интеллекте, медицинском оборудовании, микропроцессорах, передовых датчиках, небольших дронах и микророботах», — отмечается в пресс-релизе компании.