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Техноблог

Еврокомиссия: Действия Илона Маска и соцсети Х помогают российской пропаганде

Европейская комиссия опубликовала доклад, в котором говорится, что действия Илона Маска на посту главы социальной сети X (Twitter) помогают распространению российской пропаганды. 

Аналитики отмечают, что в 2022 году в Европе увеличилась аудитория и влияние поддерживаемых Кремлем аккаунтов в социальных сетях возросло. В начале 2023 года Илон Маск изменил правила медиаплатформы, из-за чего снизилась модерация контента, что повлияло на расширение диапазона пропагандистских постов и комментариев. 

В докладе говорится, что Х не соответствовал бы этим правилам, если бы закон о цифровой безопасности, принятый в Евросоюзе 25 августа, вступил в действие раньше. В документе критикуются и другие социальные сети — Instagram и Facebook, а также мессенджер Telegram.
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/274118/
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