Еврокомиссия: Действия Илона Маска и соцсети Х помогают российской пропаганде

Европейская комиссия опубликовала доклад, в котором говорится, что действия Илона Маска на посту главы социальной сети X (Twitter) помогают распространению российской пропаганды.

Аналитики отмечают, что в 2022 году в Европе увеличилась аудитория и влияние поддерживаемых Кремлем аккаунтов в социальных сетях возросло. В начале 2023 года Илон Маск изменил правила медиаплатформы, из-за чего снизилась модерация контента, что повлияло на расширение диапазона пропагандистских постов и комментариев.

В докладе говорится, что Х не соответствовал бы этим правилам, если бы закон о цифровой безопасности, принятый в Евросоюзе 25 августа, вступил в действие раньше. В документе критикуются и другие социальные сети — Instagram и Facebook, а также мессенджер Telegram.