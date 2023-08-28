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Техноблог

Xiaomi хочет создать альтернативу Android

Китайская компания Xiaomi может представить свою альтернативу Android. Об этом сообщает издание 4gnews.

По его данным, корпорация зарегистрировала в Китае товарный знак MiOS. По словам инсайдеров, регистрация торговой марки может намекать на то, что Xiaomi работает над созданием новой операционной системы для своих гаджетов.

На регистрацию MiOS первым обратил внимание инсайдер под ником Ice Universe. Автор предположил, что в компании начали работу над альтернативной операционной системой. Специалисты объяснили, что Xiaomi нужен запасной вариант на случай, если корпорация не сможет полноценно использовать Android в своих смартфонах. В качестве примера авторы привели Huawei, которая попала под санкции США и была вынуждена разработать собственную операционную систему HarmonyOS.

Также появилось предположение, что MiOS может оказаться новым названием оболочки MIUI, которую Xiaomi использует в своих смартфонах, вместе с ОС Android. Также есть слухи, что MiOS окажется отдельной операционной системой, которая будет устанавливаться на электромобили и определенные девайсы компании.
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/273539/
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