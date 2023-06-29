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Техноблог

Смартфоны получат рекордное количество оперативной памяти

Китайские производители смартфонов начали готовить устройства с рекордным количеством оперативной памяти. Об этом сообщил инсайдер под ником Digital Chat Station на своем канале на Weibo.

По его словам, в ближайшем будущем на рынке появятся смартфоны, которые получат 24 гигабайта оперативной памяти. Специалист отметил, что над подобными девайсами ведут работу инженеры корпорации BBK Electronics, которой принадлежит несколько популярных брендов.

Digital Chat Station подчеркнул, что первыми телефоны с рекордным количеством оперативной памяти представят Realme, OnePlus и Oppo, входящие в BBK. Точные сроки разработки и выхода гаджетов не раскрываются.

Инсайдер подчеркнул, что 24 гигабайта оперативной памяти будут иметь только топовые версии смартфонов. В базовой конфигурации аппараты получат 16 гигабайт памяти. При этом он полагает, что даже 16 гигабайт оперативной памяти можно считать избыточным показателем. Для сравнения, Samsung Galaxy S23 Ultra имеет минимум 8 гигабайт, iPhone 14 Pro Max — 6 гигабайт оперативной памяти. 
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/269167/
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