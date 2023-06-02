Эксперты составили очередной топ самых популярных премиальных смартфонов. Устройства Apple вновь возглавили список самых продаваемых премиальных смартфонов в первом квартале 2023 года, сообщает PhoneArena.

Издание ссылается на отчет Canalys, согласно которому iPhone 14 Pro Max назван самым продаваемым премиальным смартфоном на рынке. К премиальным устройствам специалисты Canalys относят девайсы стоимостью выше $500.

Весь топ-3 также заняли телефоны американского бренда. В список попали iPhone 14 Pro, iPhone 14, iPhone 13 и Samsung Galaxy S23 Ultra.

Всего в первой десятке оказалось шесть смартфонов Apple. Кроме того, одними из самых популярных телефонов на рынке назвали четыре гаджета Samsung.

По словам аналитиков Canalys, доля устройств дороже $500 на рынке стабильно растет. По сравнению с первым кварталом 2022 года доля премиальных девайсов выросла на 4,7 процента.