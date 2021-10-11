Facebook предлагает функции, защищающие психику пользователей Instagram

Вице-президент компании Facebook Клегг (Nick Clegg) пообещал внедрить новую функцию в Instagram — она поможет пользователям сохранить психическое здоровье, сообщает engadget.com.

По имеющимся данным, функция будет неким образом «поощрять» подростков делать перерывы во время использования социальной сети Instagram.

Ранее появились сведения о том, что сеть негативно влияет на неокрепшую психику молодых людей, особенно несовершеннолетних. Как именно будет реализована подобная функциональность и когда функцию начнут внедрять, данных пока нет.

Представитель Facebook также сообщил, что Instagram будет «держать подальше» подростков от материалов, которые потенциально могут «не способствовать их благополучию». Он не раскрыл подробности нового проекта, но признал, что алгоритмы Facebook должны контролироваться, вплоть до принятия необходимых законов — для обеспечения того, чтобы реальные результаты работы соответствовали продекларированным намерениям.

Ограничения могут снизить доступность вредоносных материалов, но об удалении самого такого контента речи пока не идет.