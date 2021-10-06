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Техноблог

Instagram разрешил публиковать в ленте видео длиной до часа

Instagram разрешил публиковать в ленте видео длиной до часа и переименовал приложение IGTV в Instagram TV. Об этом сообщает «РБК» со ссылкой на портал The Verge.

Отмечается, что Instagram провел ребрендинг, переименовав IGTV в Instagram TV и избавившись от эксклюзивного формата видео IGTV. Теперь видео длиной до 60 минут можно загружать целиком в ленту и смотреть их, не выходя из основного приложения.

Представитель социальной сети сказал, что приложение IGTV, переименованное в Instagram TV, останется «местом для людей, которые намерены смотреть видео». Instagram TV совместит видео разных форматов, они будут отображаться в одной вкладке на странице профиля, уточнил представитель компании.
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/209514/
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