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Техноблог

Instagram представил новую функцию. Теперь можно проверить безопасность профиля

Социальная сеть Instagram запускает новую функцию Security Checkup, направленную на обеспечение большей безопасности аккаунтов пользователей. Об этом говорится в сообщении компании.

«Мы запускаем проверку безопасности (Security Checkup), новую функцию, которая поможет людям защитить свои аккаунты в Instagram. Security Checkup предложит людям, чьи учетные записи могли быть взломаны, пройти несколько этапов, необходимых для защиты аккаунта», — сообщила соцсеть.

С помощью новой функции пользователи, чьи аккаунты, по мнению соцсети, подверглись взлому, смогут проверить, совершался ли вход в аккаунт, убедиться в правильности данных на странице, подтвердить взаимодействие с другими профилями и обновить контактную информацию для восстановления своей учетной записи.

В релизе уточняется, что Security Checkup является одним из способов обеспечения безопасности аккаунта.

Instagram также рекомендует для безопасности аккаунта использовать двухфакторную идентификацию, добавить номер телефона и почту, чтобы соцсеть могла связаться с пользователем в случае необходимости и восстановить учетную запись.
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/201130/
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