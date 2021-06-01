00:52
USD 83.62
EUR 102.00
RUB 1.14
Техноблог

Создан смартфон на российской операционной системе

В России анонсировали смартфон на базе операционной системы «Аврора». Об этом сообщает РИА Новости.

В линейку F+ pro входят два устройства. Производителем девайсов является компания «Марвел-Дистрибуция». По словам представителей организации, ключевой особенностью созданных в России девайсов будет свобода в выборе операционной системы. По пожеланию заказчика производитель будет устанавливать на смартфон либо Android, либо российскую ОС «Аврора». В компании рассказали, что гаджеты на базе отечественной системы сейчас проходят тестирование.

компании «Марвел-Дистрибуция»
Фото компании «Марвел-Дистрибуция»

Точные характеристики телефонов не раскрываются. Однако известно, что аппараты серии F+ pro имеют экран с отверстием под фронтальную камеру, основную камеру с несколькими объективами, поддержку работы в сетях 4G, NFC для бесконтактной оплаты, мощный аккумулятор. Устройства базируются на чипах тайваньского производителя Mediatek.

В первую очередь смартфоны будут доступны для корпоративного и государственного сектора. Производство девайсов развернут в России, первая партия телефонов F+ pro на Android будет доставлена заказчикам летом. Затем компания начнет выпускать гаджеты на базе «Авроры».

В июле 2020 года стало известно, что на поддержку российской мобильной операционной системы (ОС) «Аврора» из бюджета будет выделено 8,2 миллиарда рублей. Финансирование начнется в 2021 году.
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/195953/
просмотров: 338
Версия для печати
Материалы по теме
В компании Google признались в слежке за пользователями
Он шикарный! Rolls-Royce выпустила кабриолет стоимостью почти $30 миллионов
Facebook представила свой аналог Clubhouse — Live Audio Rooms
Концерн Geely представил свой первый электромобиль с функцией распознавания лиц
Facebook проведет презентацию Oculus Gaming Showcase 21 апреля
Xiaomi анонсировала экстремальный флагман Mi 11X на Snapdragon 888
Искусственный интеллект научился определять имя человека по фото
Первый марсианский вертолет Ingenuity агентства NASA впервые коснулся Марса
Компания LG заявила о прекращении производства смартфонов
Xiaomi заявила, что стоимость ее некоторых смартфонов может вырасти
Популярные новости
Он&nbsp;шикарный! Rolls-Royce выпустила кабриолет стоимостью почти $30 миллионов Он шикарный! Rolls-Royce выпустила кабриолет стоимостью почти $30 миллионов
В&nbsp;компании Google признались в&nbsp;слежке за&nbsp;пользователями В компании Google признались в слежке за пользователями
Бизнес
Теперь оплата картами через &laquo;О!Деньги&raquo; без комиссии! Теперь оплата картами через «О!Деньги» без комиссии!
Компания MegaCom поздравила юных кыргызстанцев с&nbsp;Днем защиты детей Компания MegaCom поздравила юных кыргызстанцев с Днем защиты детей
BIO-KG удостоилась престижной награды по&nbsp;органике, обойдя десятки развитых стран BIO-KG удостоилась престижной награды по органике, обойдя десятки развитых стран
Переходи на&nbsp;О! и&nbsp;смотри онлайн-кинотеатр AMEDIATEKA бесплатно! Переходи на О! и смотри онлайн-кинотеатр AMEDIATEKA бесплатно!
2 июня, среда
00:15
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
1 июня, вторник
23:49
Создан смартфон на российской операционной системе
23:17
Блогер из США пожертвовал дроном ради зрелищных кадров извергающегося вулкана
23:09
Дело «Кумтора». Меру пресечения Омурбеку Бабанову изберут завтра
22:13
Бесконечная проблема. Городская свалка снова начала дымиться
21:47
Кыргызстанцы могут номинироваться на международную премию «Мы вместе»