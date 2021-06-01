Создан смартфон на российской операционной системе

В России анонсировали смартфон на базе операционной системы «Аврора». Об этом сообщает РИА Новости.

В линейку F+ pro входят два устройства. Производителем девайсов является компания «Марвел-Дистрибуция». По словам представителей организации, ключевой особенностью созданных в России девайсов будет свобода в выборе операционной системы. По пожеланию заказчика производитель будет устанавливать на смартфон либо Android, либо российскую ОС «Аврора». В компании рассказали, что гаджеты на базе отечественной системы сейчас проходят тестирование.

Фото компании «Марвел-Дистрибуция»

Точные характеристики телефонов не раскрываются. Однако известно, что аппараты серии F+ pro имеют экран с отверстием под фронтальную камеру, основную камеру с несколькими объективами, поддержку работы в сетях 4G, NFC для бесконтактной оплаты, мощный аккумулятор. Устройства базируются на чипах тайваньского производителя Mediatek.

В первую очередь смартфоны будут доступны для корпоративного и государственного сектора. Производство девайсов развернут в России, первая партия телефонов F+ pro на Android будет доставлена заказчикам летом. Затем компания начнет выпускать гаджеты на базе «Авроры».

В июле 2020 года стало известно, что на поддержку российской мобильной операционной системы (ОС) «Аврора» из бюджета будет выделено 8,2 миллиарда рублей. Финансирование начнется в 2021 году.