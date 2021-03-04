Прототип корабля SpaceX Starship Илона Маска взорвался после успешного полета

Прототип космического корабля SpaceX Starship впервые успешно приземлился во время испытаний, но взорвался через несколько минут после приземления. Об этом сообщило Deutsche Welle.

SpaceX провела испытания прототипа для полетов на Марс Starship на полигоне Бока-Чика в Техасе. Прототип космического корабля поднялся на высоту более 10 километров и затем приземлился на посадочную платформу.

Через восемь минут после посадки Starship взорвался. Одной из возможных причин называют утечку метана.

Oof. SN10 has decided to join SN8 and SN9.



Still a great advancement with the landing.



https://t.co/bOsEo1u0u0 pic.twitter.com/RiXV6e3u04 — Chris B - NSF (@NASASpaceflight) March 3, 2021

Такие полеты являются важной частью развития Starship, который SpaceX рассматривает как средство, которое сделает колонизацию Марса экономически целесообразной. По задумке Илона Маска, система Starship будет состоять из двух повторно используемых частей: космического корабля высотой 50 метров под названием Starship и огромной ракеты, известной как Super Heavy.

Это был третий экспериментальный полет на большой высоте по программе Starship. Предыдущую попытку его испытания отменили за полторы минуты до старта.