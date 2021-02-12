За оскорбления в личных сообщениях Instagram будет удалять аккаунты навсегда

Социальная сеть Instagram объявила, что будет удалять аккаунты пользователей, которые отправляют в личной переписке сообщения оскорбительного характера. Причем для этого необязательно будет даже отправлять им жалобу — процесс выявления подобных сообщений автоматизирован. Об этом говорится в официальном сообщении компании.

«Сегодня мы объявляем, что будем принимать более жесткие меры, когда узнаем, что люди нарушают наши правила в личных сообщениях. До настоящего времени, когда кто-то отправлял личные сообщения, которые нарушали наши правила, мы запрещали этому человеку отправлять еще какие-либо сообщения в течение определенного периода времени. Теперь, если кто-то продолжит отправлять нарушающие правила сообщения, мы отключим его учетную запись», — говорится в официальном заявлении, размещенном в блоге соцсети.

Отмечается, что караться будут не только оскорбления, но и сообщения, разжигающие религиозную, расовую ненависть или нарушающие иные нормы общественной морали.

Ранее соцсеть сообщила, что по итогам 2020 года выявила 6,5 миллиона случаев разжигания ненависти, в том числе в личных сообщениях. 95 процентов из них были выявлены до того, как адресаты обратились к ним с жалобой. Это было сделано автоматически за счет специального сервиса, мониторящего частные переписки.