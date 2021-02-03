00:00
USD 84.80
EUR 102.48
RUB 1.12
Техноблог

Разработчики Instagram добавили функцию восстановления удаленных публикаций

Пользователи Instagram теперь могут вернуть удаленные из Сети посты и Stories. Об этом сообщила пресс-служба социальной сети в своем блоге.

Блогеры и обычные пользователи смогут вернуть удаленные Stories в течение суток. Все остальные публикации можно будет восстановить в течение 30 дней.

«Мы знаем, что люди просили об этом, и теперь впервые вы можете просматривать и восстанавливать удаленный контент в приложении Instagram», — говорится в сообщении.

Кроме того, разработчики создали для соцсети специальную программу, которая улучшит безопасность личных аккаунтов. Теперь хакерам будет сложнее взломать Instagram и удалить чужие записи, так как сервис ввел дополнительную верификацию.
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/182151/
просмотров: 60
Версия для печати
Материалы по теме
В WhatsApp появилась поддержка сканеров лица и отпечатков пальцев
В Telegram появилась функция переноса переписки из WhatsApp и других приложений
Xiaomi Mi Band 6 обзаведется функцией измерения уровня кислорода в крови
Samsung официально анонсировала дату презентации нового смартфона Galaxy S21
Google добавит в поисковую выдачу видео из TikTok и Instagram
Добавлена функция сверхскоростной передачи данных в смартфоны Huawei
С 2021 года популярный мессенджер Telegram вводит монетизацию
Apple планирует выпустить беспилотный автомобиль к 2024 году
Впервые зафиксирован радиосигнал с планеты у другой звезды
Назван первый смартфон Huawei на собственной системе
Популярные новости
В&nbsp;WhatsApp появилась поддержка сканеров лица и&nbsp;отпечатков пальцев В WhatsApp появилась поддержка сканеров лица и отпечатков пальцев
Бизнес
Алия Чыныбаева назначена председателем правления ОАО &laquo;Халык Банк Кыргызстан&raquo; Алия Чыныбаева назначена председателем правления ОАО «Халык Банк Кыргызстан»
1+1. Получи телефон в&nbsp;подарок при покупке смартфона Tecno Camon&nbsp;12 Air 1+1. Получи телефон в подарок при покупке смартфона Tecno Camon 12 Air
Дело Дуйшенбека Зилалиева. Свидетели обвинения отказались от&nbsp;своих показаний Дело Дуйшенбека Зилалиева. Свидетели обвинения отказались от своих показаний
Новые тарифные планы &laquo;Интернет&raquo; и&nbsp;&laquo;Звонки&raquo; от&nbsp;MegaCom! Новые тарифные планы «Интернет» и «Звонки» от MegaCom!
3 февраля, среда
23:49
Разработчики Instagram добавили функцию восстановления удаленных публикаций Разработчики Instagram добавили функцию восстановления...
23:35
В Бишкеке задержан подозреваемый в попытке изнасилования
23:17
Подозреваемых в угоне Honda Odyssey в Бишкеке задержали
22:51
Кыргызстан занял 74-е место в рейтинге стран по рождаемости
22:27
Бишкекчанин пожаловался на ступеньки магазина, загораживающие тротуар