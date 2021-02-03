Разработчики Instagram добавили функцию восстановления удаленных публикаций

Пользователи Instagram теперь могут вернуть удаленные из Сети посты и Stories. Об этом сообщила пресс-служба социальной сети в своем блоге.

Блогеры и обычные пользователи смогут вернуть удаленные Stories в течение суток. Все остальные публикации можно будет восстановить в течение 30 дней.

«Мы знаем, что люди просили об этом, и теперь впервые вы можете просматривать и восстанавливать удаленный контент в приложении Instagram», — говорится в сообщении.

Кроме того, разработчики создали для соцсети специальную программу, которая улучшит безопасность личных аккаунтов. Теперь хакерам будет сложнее взломать Instagram и удалить чужие записи, так как сервис ввел дополнительную верификацию.