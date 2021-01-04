Google добавит в поисковую выдачу видео из TikTok и Instagram

Компания Google начала тестирование новой функции своего поисковика. Теперь появится возможность просматривать короткие видеоролики прямо в поисковике, не покидая его.

Как сообщили в GSMArena, компания Google запустила новую функцию в поисковик. У пользователей появилась возможность просматривать видео из TikTok и Instagram, не заходя в социальные сети.

Пока функция может показывать видео только из этих соцсетей и доступна не каждому. Протестировать нововведение смогут пользователи, которых выбрала система Google. Однако со временем этой функцией смогут пользоваться все. Когда это произойдет, представители компании не уточнили. Эксперты отмечают, что такая функция поможет привлечь новых пользователей.