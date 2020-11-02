Apple уступила Xiaomi в тройке лидеров по продажам смартфонов

Международная корпорация данных IDC выстроила рейтинг международных производителей смартфонов по популярности. В новом рейтинге крупных производителей американскую корпорацию Apple обошли три азиатских компании.

Согласно рейтингу, на первое место удалось выйти китайской компании Huawei. Гиганту из КНР удалось сместить южнокорейскую компанию Samsung, которая долгое время занимала лидирующую позицию.

По данным IDC, в 2020 году Huawei продала 50,9 миллиона устройств, а южнокорейский конкурент — 79,8 миллиона.

На третьей строчке оказался китайский производитель Xiaomi, который смог продать 46,2 миллиона гаджетов. Наконец американская корпорация Apple смогла продать 41,7 миллиона своих гаджетов.

Примечательно, что по общегодовым показателям в третьем квартале продажи сократились на 1 процент. При этом по сравнению со вторым кварталом текущего года они наоборот выросли на 22 процента.