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Техноблог

Специальный пластырь быстро и точно определяет свежесть продуктов

Фото из интернета. Пластырь с микроиглами

Так называемые пластыри с микроиглами, которые используют для безболезненного и длительного высвобождения лекарств через кожу, американские ученые MIT адаптировали для обнаружения испорченных продуктов. Об этом сообщило издание «Популярная механика».

Обычно пластыри с микроиглами состоят из небольшого полимерного квадрата, нижняя сторона которого покрыта множеством крошечных, наполненных лекарством, шипов, которые сделаны из водорастворимого биосовместимого материала. Когда пластырь прижимают к телу пациента, шипы безболезненно проникают в верхний слой кожи. Затем они растворяются, высвобождая лекарство.

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Новый пластырь изготовлен из фиброина шелка — съедобного белка, извлекаемого из коконов шелкопряда, а также из двух типов полимерных «биочернил». Один из них чувствителен к молекуле бактерий E. coli, а другой — к уровням pH, которые связаны с порчей пищевых продуктов. В обоих случаях полимер изменит цвет, если присутствует целевая молекула или наблюдается изменение кислотности.

Когда пластырь прижимают к поверхности свежего продукта, его иглы (каждая размером около 1,6 миллиметра в длину и 600 микрон в ширину) втягивают жидкость изнутри вещества. Ученые уверяют, что это более точный подход, чем классическое сканирование поверхности пищи. Все потому, что такие поверхности могут содержать вмятины и трещины, в которых патогены прячутся от датчиков.

В лабораторных испытаниях ученые вводили в филе сырой рыбы раствор, содержащий либо бактерии кишечной палочки, либо бактерии сальмонеллы, либо вообще не содержащие загрязняющих веществ. Затем пластыри нанесли на все образцы. На каждый наносили маркировку: для E. coli в виде буквы E, а для рН в виде буквы C.

Примерно через 16 часов при комнатной температуре буквы E изменили цвет с синего на красный, но только на тех образцах, в которых присутствовали бактерии E. coli. Однако через несколько часов буквы Е и С на всех образцах стали красными: это указывало на то, что все они испортились после слишком длительного пребывания в тепле.

Сейчас ученые работают над ускорением времени реакции и увеличением чувствительности пятен к более широкому спектру загрязнителей.
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/165331/
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