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Техноблог

В 2021 году аккумуляторы 5000 мАч и зарядка 100 Вт станут нормой для смартфонов

Китайские информаторы уверены, что в первом квартале 2021 года норма для смартфонов изменится: емкость аккумуляторов составит 5000 мАч, а мощность зарядки — 100 Вт. Параметры увеличиваются с большой скоростью.

Еще в 2019 году Xiaomi представила собственную технологию, которая способна заряжать смартфоны с мощностью 100 Вт. Китайский производитель пока не выпустил ни одного серийного аппарата, который бы поддерживал столь нужную разработку.

Судя по данным, опубликованным интернет-инсайдерами, случится это уже совсем скоро — в первом квартале 2021 года. Именно тогда многие производители смартфонов (преимущественно китайские) начнут анонсировать свои доступные не флагманские девайсы, оснащенные связкой «аккумулятор емкостью 5 000 мАч плюс проводная зарядка на 100 Вт». Напомним, что прежние слухи говорили о том, что первые смартфоны, которые получат сверхъемкий аккумулятор вместе с рекордно быстрой зарядкой, могут быть представлены уже в конце лета либо в начале осени 2020 года. В их числе могут оказаться и грядущие флагманы Xiaomi, Realme и прочих производителей из Китая.
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/160513/
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