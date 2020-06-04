Как узнать, прослушивают ли ваш смартфон. Комментарий специалиста

Если в телефоне появляются приложения или дополнительное программное обеспечение, которое владелец не устанавливал, то это может говорить о том, что смартфон находится на прослушке. Об этом рассказал глава информационно-аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков.

«Кроме того, если вы видите, что телефон живет какой-то своей жизнью: включается—выключается, когда вы его не трогаете, то вполне вероятно, это тоже является признаком того, что запущена программа прослушки», — объяснил эксперт.

Владельцам телефонов также стоит насторожиться, если аппарат начинает перегреваться в спокойном состоянии, когда его не используют.