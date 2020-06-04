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Техноблог

Как узнать, прослушивают ли ваш смартфон. Комментарий специалиста

Если в телефоне появляются приложения или дополнительное программное обеспечение, которое владелец не устанавливал, то это может говорить о том, что смартфон находится на прослушке. Об этом рассказал глава информационно-аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков.

«Кроме того, если вы видите, что телефон живет какой-то своей жизнью: включается—выключается, когда вы его не трогаете, то вполне вероятно, это тоже является признаком того, что запущена программа прослушки», — объяснил эксперт.

Владельцам телефонов также стоит насторожиться, если аппарат начинает перегреваться в спокойном состоянии, когда его не используют.

Денис Кусков отметил, что существует множество вариантов прослушки, которые можно разделить на легальные (полученные официально через суд или другие инстанции) и на нелегальные (когда это пытаются сделать мужья, жены, конкуренты). Распознать, как был получен доступ к телефону, не всегда удается. По словам эксперта, сделать это непросто, поскольку применяется дорогостоящее оборудование.

Специалист посоветовал не оставлять без внимания тот факт, когда быстро садится батарея смартфона. В этом случае может работать какая-то программа в фоновом режиме.
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/154784/
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Как узнать, прослушивают ли ваш смартфон. Комментарий специалиста