Астероид, относящийся к категории «потенциально опасных», приближается к Земле

Астероид, относящийся к категории «потенциально опасных», приблизится к Земле 6 июня. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сайт Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

По данным ведомства, диаметр астероида, который получил название 163348 (2002 NN4), составляет от 250 до 570 метров.

Астероид пролетит мимо нашей планеты на расстоянии 5,1 миллиона километров со скоростью 11,1 километра в cекунду.

До сих пор астрономы обнаружили в околоземном пространстве, то есть в пределах 0,05 астрономических единиц, или 7 миллионов километров, около 8 тысяч астероидов, размеры которых превышают 140 метров.

По оценкам экспертов NASA, такие небесные тела относятся к категории «потенциально опасных». Общее число крупных астероидов в околоземном пространстве может достигать 25 тысяч, отмечает информационный портал Space.com.