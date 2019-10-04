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Техноблог

Instagram запустил мессенджер Threads для общения с близкими друзьями

Фото Instagram. Запущен новый мессенджер Threads

Instagram запустил собственный мессенджер для общения с близкими друзьями под названием Threads. Об этом говорится на официальном сайте компании.

Как отметили эксперты ряда IT-изданий, ничего революционного в мессенджере нет — отправлять собеседникам можно тексты, фотографии и видео. Можно устанавливать статусы на основе эмодзи, которые увидят люди, добавленные в список контактов.

Камера запускается вместе с приложением на главном экране. Функций две — снять фото или видео и выбрать адресата, либо сразу нажать на расположенный в нижней части экрана контакт и отправить послание ему. Если перейти в раздел с контактами, можно отправлять текстовые сообщения.

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Формат похож на Snapchat, только сообщения не удаляются автоматически. Это не первая попытка Instagram и Facebook начать конкуренцию со Snapchat.

Как отметили в компании, Threads подойдет тем, кто хочет меньшей публичности. Разработчики обещают больше конфиденциальности благодаря гибким настройкам, статусы не передают точное местоположение, данные о котором не передаются на серверы приложения.

Приложение доступно на платформах iOS и Android.
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