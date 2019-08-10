Facebook решил платить СМИ за новости

Социальная сеть Facebook предложила крупнейшим американским СМИ по $3 миллиона за размещение их контента в специальной вкладке на сайте. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По их данным, подобные предложения уже получили такие издания, как ABC News, Dow Jones, Washington Post и Bloomberg. Это связано с планами социальной сети запустить осенью новый раздел на портале, посвященный новостям. Договор на использование новостного контента будет действителен три года.

Отмечается, что агентства смогут сами выбирать форму подачи информации: оставлять на Facebook только заголовок или же полностью выкладывать материал. Согласились ли какие-либо новостные агентства лицензировать свой контент для соцсети, пока неизвестно.

В июне Facebook, Google, Twitter и крупные рекламные агентства объявили о начале совместной борьбы с вредным и потенциально опасным контентом. Ожидается, что компании разработают набор протоколов, которые смогут защитить в сети как бренды, так и обычных пользователей.