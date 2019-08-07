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Техноблог

В Сети раскрыли обманные приемы для создания популярных фото в Instagram

В Сети раскрыли обманные приемы для создания популярных фото в Instagram. Иллюзии некоторых пользователей Instagram, стремящихся завоевать как можно большее количество подписчиков обманным путем, обсуждают пользователи.

Пользователь Reddit под ником QuirkyWolfie разоблачил свою сестру, которая, по его словам, вместо занятий спортом делает фотографии в Instagram. Его публикация заставила многочисленных комментаторов вспомнить, как они встречали в своей жизни людей, одержимых социальными сетями.

По словам автора треда, его родственница соврала, что собирается на тренировку, однако в итоге заменила ее на фотосессию в спортивной одежде на заднем дворе. Публикация с разоблачением набрала 64 тысячи лайков за несколько часов.

Комментатор под ником VerySuperGenius рассказал, что наблюдал в Национальном парке Зайон Instagram-блогершу, которая делала фотосессию в различных образах, чтобы позднее создать у подписчиков видимость того, что она много путешествует.

Пользователь oldpuzzle поведал, что во время поездки в Таиланд встретил компанию, которая принесла несколько комплектов нарядов на высокую гору. «Когда их видишь в реальной жизни, они просто выглядят глупо, позируя среди обычных туристов, но в конце концов они сами получают эти причудливые фотографии и размещают их в интернете», — заключил он.

Юзер pingu805 заявил, что на фестивале в Норвегии встретил целую очередь из блогеров. По его словам, многие девушки вставали на скалу над фьордом, изображая, что они занимаются йогой. «Все выходили и начинали делать движения йоги и притворяться, будто они в середине сеанса и это их повседневная жизнь, при этом они действительно просто позируют в десяти разных вариантах, в то время как 50 человек позади них закатывают глаза», — поделился комментатор.

Один из пользователей отметил, что встречал блогеров, которые использовали прекраснейшие пейзажи и исторические достопримечательности лишь для того, чтобы сфотографироваться на их фоне. По его словам, красоты природы и ценность архитектуры таких людей совершенно не интересуют, так как им важнее продемонстрировать свое тело и модную одежду. Большинство комментаторов согласились с ним и подтвердили его правоту.
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