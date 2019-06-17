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Техноблог

Instagram начал тестировать простой способ восстановления взломанных аккаунтов

Instagram анонсировал упрощенный способ восстановления взломанных аккаунтов, а также настройки безопасности, которые усложнят злоумышленникам взлом профилей. Об этом сообщил Vice.

Уточняется, что после нескольких неудачных попыток ввода пароля или по клику на кнопку «Нужна помощь» пользователям предложат ввести адрес электронной почты или номер телефона, привязанный к аккаунту. После этого они получат шестизначный код доступа к профилю.

Пользователи также смогут вернуть доступ к аккаунту в случаях, когда хакер изменил название профиля или контактные данные.

В течение некоторого времени после смены имени никто не сможет занять старое название аккаунта. Блокировка имени уже доступна на Android и частично на iOS.

Сейчас для восстановления доступа к аккаунту пользователь должен обратиться в службу безопасности Instagram. В Engadget отметили, что с помощью нового способа соцсеть позволит пользователям самостоятельно восстанавливать аккаунты.
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