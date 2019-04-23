Из-за проблем с гибким дисплеем смартфона Galaxy Fold Samsung отложило продажи

Samsung объявила, что перенесет начало продаж смартфона Galaxy Fold с гибким дисплеем, назначенное на 26 апреля. В компании обещали назвать дату повторного выпуска устройства в «ближайшие недели», сообщило The Verge.

«Хотя многие обозреватели рассказали нам о потенциале, который они видят в Galaxy Fold, некоторые показали, что устройство нуждается в дальнейших улучшениях для лучшего использования», — отметили в Samsung.

«Первоначальные результаты проверки показали, что причиной проблем может быть воздействие на верхнюю и нижнюю части шарнира. В одном из случаев вещества, найденные внутри устройства, влияли на работу дисплея», — отметили в компании.

Samsung обещала «принять меры по усилению защиты экрана», но не уточнила, что именно изменят в устройствах.

Как отметило The Verge, речь может идти об улучшении конструкции устройства, но в этом случае его выпуск отложат как минимум на несколько месяцев.

Представители Samsung пояснили, что компания изменит рекомендации по использованию и уходу за дисплеем, чтобы клиенты «могли максимально широко использовать Fold». До этого компания обещала отдельно предупреждать клиентов не отрывать защитную пленку с экрана.

Читайте по теме Смартфон Galaxy Fold с гибким экраном сломался за пару дней тестирования

4,6 дюйма

7,3 дюйма

Samsung представила Galaxy Fold 20 февраля. Смартфон стал первым коммерческим устройством компании с гибким дисплеем. Он получил внешний экран наи внутренний складной на

В середине апреля Samsung разослала первым обозревателям Galaxy Fold за полторы недели до старта продаж. Журналисты и блогеры в основном остались довольны устройством. Но три журналиста и блогер сообщили о проблемах с экранами Galaxy Fold. У всех обозревателей устройство сломалось через несколько дней после получения.